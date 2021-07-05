Священник Максимов назвал «нелепым суеверием» страхи перед QR-кодами

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5 июля 2021, 15:41 Источник: РИА Новости

QR-код, фото: Velengurin Vladimir/Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви (РПЦ) священник Георгий Максимов прокомментировал сравнения QR-кодов с апокалипсисом и «печатью Антихриста». По его словам, между этими понятиями нет ничего общего.

«Страхи перед QR-кодами в связи с попытками связать их с апокалипсисом – это нелепое суеверие, никакого отношения к православию не имеющее», - высказал он.

Максимов отметил, что «невежество» и «состояние эмоционального возбуждения» заставляет некоторых людей верить в подобные суеверия.

Верующие стали искать связь между «начертанием Антихриста» и средствами учета - ИНН или QR-коды.

«Начертании или печать Антихриста» - это знак покорности и принятия Антихриста. «Он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его», - говорится в последней книге Нового завета – Откровение (на греческом «Апокалипсис») Иоанна Богослова.

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