Собянин открыл в Москве один из крупнейших в Европе прививочных пунктов

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5 июля 2021, 14:38 Источник: сайт Сергея Собянина

медик, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Число привившихся первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции достигло 3 млн человек. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

«Сегодня количество вакцинированных первым компонентом достигло 3 млн. человек. Спасибо всем, кто ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих», - отметил градоначальник.

Как отметил Собянин, Москва продолжает наращивать мощности пунктов вакцинации, число которых в городе превысило 300.

«Небольшие помещения в ГУМе уже не вмещают желающих. Невозможно обеспечить и социальную дистанцию. Поэтому вместо них мы открыли в Гостином дворе новый центр вакцинации – самый крупный в Москве и один из крупнейших в Европе. Он сможет принимать до 50 человек одновременно и обеспечит вакцинацию до 6 тысяч человек в сутки», - поделился он.

Ранее сегодня, в ходе церемонии открытия нового центра вакцинации Сергей Собянин также отметил, что последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID-19 в Москве, но тем не менее сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке.

«Как дальше поведет себя «дельта» или другие мутации, а другие мутации, скорее всего, будут, это консенсус большинства специалистов в этой области. Поэтому, конечно, очень важно, чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах. Сегодня мы достигли отметки в 3 млн человек привитых первым компонентом. Это хороший шаг к тому, чтобы защитить себя от развивающейся пандемии», - сказал мэр.

Сергей Собянин выразил благодарность горожанам, которые проявили ответственность по отношению к своему здоровью и здоровью своих близких.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вакцинация в Гостином дворе проводится двухкомпонентной вакциной "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Прививка делается в 2 этапа – через 3 недели после первой инъекции необходимо прийти повторно. Для прохождения первого этапа вакцинации в Гостином дворе предварительная запись не требуется. На вторую прививку врач запишет в день первой инъекции. За сутки до повторной прививки придёт СМС с напоминанием (дата, время и адрес пункта вакцинации).

В новом центре вакцинации соблюдены все правила эпидемиологической безопасности. Установлено 11 морозильных камер для хранения вакцин, оборудован склад для хранения изделий медицинского назначения (средства индивидуальной защиты, салфетки, дезинфицирующие средства и пр.). Нанесена специальная разметка. Потоки посетителей разведены таким образом, чтобы не было пересечений и процесс вакцинации проходил максимально быстро и эффективно. Пространство разделено на 3 зоны – ожидания, заполнения документов (информированное согласие и анкета), осмотра врача и вакцинации.

Центр вакцинации в Гостином дворе открыт ежедневно с 10:00 до 21:00, без выходных. Пропускная способность составляет 6 тыс. человек в день.

Здесь работают 10 врачей и 50 медицинских сестёр – сотрудники городских поликлиник. Им помогают 50 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и 55 администраторов.

Как и в других пунктах вакцинации, администраторы и волонтёры встречают на входе посетителей, информируют об этапах вакцинации, помогают в заполнении необходимых документов и провожают на осмотр к врачу.

С собой нужно иметь паспорт и (или) полис ОМС (при наличии). Также необходимо назвать номер телефона и СНИЛС (телефон – чтобы после введения второго компонента вакцины получить по смс QR код, а СНИЛС – чтобы получить QR код на портале госуслуг). После проведения вакцинации пациентам выдают сертификат на русском и английском языках с отметками о двух инъекциях (дата вакцинации, название вакцины, подпись врача). Данные о вакцинации также будут доступны в электронной медицинской карте и личном кабинете на портале gosuslugi.ru.

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Вакцинация от Covid-19 в Москве

Москва – первый город в мире, где началась массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

На данный момент в столице России открыты порядка 300 центров вакцинации, в т.ч. на базе городских поликлиник (119), в частных клиниках (116), в павильонах "Здоровая Москва" (более 40), в центрах госуслуг "Мои документы" (7), в торговых центрах и других популярных городских локациях.

Всего – с 5 декабря 2020 г. – в Москве вакцинировано 3 млн. человек, из них вторым компонентом – порядка 1,8 млн. человек.

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