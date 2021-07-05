В МВД РФ сообщили, что с начала года в России иностранцы и лица без гражданства совершили 15,5 тыс. преступлений
5 июля 2021, 14:49
На российской территории за первые пять месяцев текущего года граждане иных стран и лица без гражданства совершили порядка 15500 преступлений. На это указывают статистические данные Министерства внутренних дел (МВД).
Отмечается, что годом ранее за аналогичный период показатель был меньше на 4,8%. Как сообщает RT, из всего числа таких преступлений около 12100 пришлось на граждан стран СНГ.
Кроме того, в МВД РФ подчеркнули, что лица, не имеющие гражданства, и граждане других государств в позапрошлом году совершили порядка 34900 преступлений. В минувшем году этот показатель составил около 34400. В ведомстве отметили, что в России в отношении таких лиц было совершено примерно 6100 преступлений, добавив, что их число снизилось на 3,8%.
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