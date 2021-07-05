Эксперты назвали челябинцев заботливыми родителями

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5 июля 2021, 12:08 Анна Поперечная Источник: Полит74

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

46% жителей города оказывают материальную поддержку взрослым детям.

К слову, еще год назад таких родителей в столице Южного Урала было не более 40%. Такие данные приводит агентство «Полит74», ссылаясь на данные компании «Сбербанк страхование жизни».

В других регионах УрФО ситуация немного иная. Так, в Тюмени повзрослевших детей поддерживают только 40% родителей, а в Екатеринбурге – 41%. Но самые заботливые родители живут не только в Челябинской области, а также в Москве (79%), Махачкале (71%), Астрахани (61%).

Исследование затронуло 37 российских городов, его провели в июне этого года. Также выяснилось, что сумма, которую стараются ежемесячно отложить на будущее своих детей, составляет около 7400 рублей.

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