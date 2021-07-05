Издание The Mirror сообщило, что британцам приходится ехать за лечением в Россию

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5 июля 2021, 12:26 Источник: ПолитРоссия

pixabay.com

Гражданам Великобритании приходится в частном порядке отправляться в расположенные в России больницы, чтобы получать там необходимое лечение. Дело в том, что в Соединенном Королевстве у британцев нет возможности получить квалифицированную медпомощь. Соответствующий материал появился на страницах издания Mirror.

В публикации рассказывается в том числе об истории Джоселин Колверт, проживающей в Западном Суссексе. Несколько месяцев назад она прибыла на российскую территорию, чтобы лечиться от рассеянного склероза. В Великобритании врачи сказали ей, что помочь ей ничем не могут. Британские СМИ пишут, что это далеко не единственный подобный случай. На лечение в Россию уехали, как отмечается, более 120 британцев.

Издание сообщает, что в Великобритании тысячи граждан не могут получить лечение стволовыми клетками. Речь идет о тех, кто страдает рассеянным склерозом. Благодаря такой процедуре человек может прожить в среднем на 5-10 лет дольше.

При этом такая процедура в Соединенном Королевстве доступна только в нескольких клиниках, но даже туда попасть невероятно трудно. Что касается Колверт, то она осталась довольна лечением в России. “Это не волшебная палочка, но я уверена, что она сработала”, - призналась женщина.

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