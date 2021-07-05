В России за 24 часа зафиксировали 654 летальных исхода пациентов с COVID-19

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5 июля 2021, 11:56

pixabay.com

На российской территории за истекшие сутки скончались 654 зараженных коронавирусом человека. С начала пандемии в стране умерли 138 579 инфицированных COVID-19. Данная информация поступила от оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

При этом за 24 часа в Москве зафиксировали 106 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. В Санкт-Петербурге скончались 100 носителей коронавируса, в Иркутской области - 29.

За аналогичный период в России вылечились от этого заболевания 14540 человек, а за весь период пандемии - 5 083 441. В столице РФ за сутки выздоровели от COVID-19 5648 пациентов, столичном регионе - 1939, Санкт-Петербурге - 743.

Кроме того, отмечается, что за прошедшие 24 часа в стране заразились коронавирусом 24353 гражданина. Общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 5 635 294 человека.

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