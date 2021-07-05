Юристы выступают против навязчивой рекламы в интернете

Аргументы Недели → Общество

5 июля 2021, 11:35 Анна Поперечная

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Челябинские эксперты поддержали идею блокировки рекомендательных сервисов по желанию пользователей, которую продвигает Ассоциация юристов России.

Соответствующее предложение уже направлено в Госдуму и Совет Федерации. Известно, что этой инициативой заинтересовались в комитете по информационной политике.

С рекомендательными сервисами сталкивается каждый пользователь Сети, если хоть раз запросит у поисковой системы тот или иной товар. Предложения будут появляться на каждом последующем сайте. В Ассоциации юристов России считают, что это может создавать «аномальный» интерес к товарам и услугам, поэтому алгоритмы нужно подвергать тщательной проверке, а пользователям предоставлять право отключать навязчивую рекламу.

Челябинский юрист Николай Попов называет современный интернет «институтом исследования того, что хочет человек», ведь все поисковые запросы и даже разговоры обрабатываются коммерческими структурами.

«Миллионы людей оставляют информацию о своих интересах, увлечениях, мнениях. Поэтому у представителей власти есть опасения, что информационная среда адаптируется под каждого человека и формирует его мнение о том, что ему нужно, что нравится и что правильно. Отсюда возникает вопрос безопасности», – поясняет он.

Эксперты уверены, что в закон «Об информации» необходимо ввести понятие «рекомендательный сервис» и «оператор рекомендательного сервиса». Он будет регламентировать деятельность площадок, у которых более 100 тыс. пользователей в сутки и обрабатываются данные более 500 тыс. российских пользователей.

Адвокат Полина Портянова считает, что недостаточно утвердить поправки в закон, важно, чтобы они работали.

«Самые хорошие идеи у нас часто отписываются, но не предусматривают механизма реализации», – подытожила она.

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