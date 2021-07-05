Отцу, задушившему​ из-за плача своего двухлетнего ребёнка, грозит пожизненное заключение

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5 июля 2021, 11:12 Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: cоцсети

Закончено расследование дела отца, задушившего свою двухлетнюю дочь из-за ее плача.

Теперь виновность мужчины должен будет установить суд. Следователи утверждают: в январе 2021 года он, будучи не в силах терпеть плач своего двухлетнего ребенка задушил его, что позже пытался представить, как смерть от удушения угарным газом.

Мужчине грозит пожизненное тюремное заключение. Вдобавок даже в тюрьме его преступление считается унизительным.

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