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В правительстве РФ обсуждают повышение налогов

, 10:56

В правительстве РФ обсуждают повышение налогов
Фото: cоцсети

Как сообщает газета «Ведомости», в правительстве Москвы обсуждают повышение налогов в ряде сфер.

По мнению издания, новое налоговое обложение должно принести в бюджет 400 млрд рублей. А деньги будут направлены на реализацию новых правительственных проектов.

Источник сообщает, что изменения могут коснуться металлургической области, добычи полезных ископаемых, нефтяной отрасли, изменения в системе уплаты акцизов на алкоголь и физических лиц.

А Министерство финансов,  в свою очередь, сообщила, что не видит целей для ужесточения налогов.

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