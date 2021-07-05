В правительстве РФ обсуждают повышение налогов

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июля 2021, 10:56 Турана Гулиева

Фото: cоцсети

Как сообщает газета «Ведомости», в правительстве Москвы обсуждают повышение налогов в ряде сфер.

По мнению издания, новое налоговое обложение должно принести в бюджет 400 млрд рублей. А деньги будут направлены на реализацию новых правительственных проектов.

Источник сообщает, что изменения могут коснуться металлургической области, добычи полезных ископаемых, нефтяной отрасли, изменения в системе уплаты акцизов на алкоголь и физических лиц.

А Министерство финансов, в свою очередь, сообщила, что не видит целей для ужесточения налогов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости