Челябинский министр Ирина Буторина рассказала о поддержке семей с детьми в регионе

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июля 2021, 10:55 Анна Поперечная

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В этом году родители могут рассчитывать на новые выплаты, а механизм их получения становится более лояльным

Комментируя указ президента о получении 10 тысяч рублей семьями с детьми от 6 до 18 лет, который был подписан на минувшей неделе, министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина рассказала о региональной политике в этой сфере.

По ее словам, расходы на эти цели всегда были в приоритете у местного правительства. Всего по линии социальной защиты южноуральцам предоставляется порядка 20 мер поддержки. В прошлом году регион один из первых начал предоставлять выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Министр подчеркнула, что условия получения выплат и льгот становятся более простыми и «лояльными».

«Изменен механизм назначения выплат на первенцев, третьего и последующих детей, областного материнского капитала и социального контракта, благодаря чему мы можем предоставить помощь большему количеству семей. С 1 июля заработает новая региональная мера социальной поддержки многодетных семей и семей с детьми-инвалидами – выплата на приобретение и установку внутридомового газового оборудования», – говорит Ирина Буторина.

Также в 2021 году многодетные семьи с пятью и более приемными детьми могут рассчитывать на компенсацию расходов на приобретение автомобиля (до 70% от стоимости). Напомним, что с 1 января 2022 года по инициативе Алексея Текслера вступит в силу закон о продлении статуса многодетных семей до достижения старшим из детей возраста 23 лет, если ребенок продолжает очное обучение.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости