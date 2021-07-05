Сергунина: Более 2000 дворов обустроят в этом году по программе «Мой район»

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5 июля 2021, 10:48

Фото: соцсети

В 2021 году по программе «Мой район» в Москве обустроят более 2 тыс. дворов и приведут в порядок около 300 объектов городской инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба программы «Мой район».



«В этом году по программе мэра Москвы «Мой район» планируется благоустроить более 2 тыс. дворов, свыше 150 парков, скверов, набережных и других общественных пространств. Также будут отремонтированы более 140 объектов культуры. И это далеко не полный список», - приводятся в материале слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.



Так, с момента запуска программы «Мой район» в 2018 году комплексно благоустроено более 330 парков и скверов, набережных, пешеходных маршрутов и других территорий. Отремонтировано и обновлено свыше 300 объектов культуры: библиотек, домов культуры и творчества, выставочных и концертных залов. Продолжается возрождение знакового для всей страны архитектурно-паркового ансамбля - ВДНХ. Завершена реставрация исторического здания Северного речного вокзала и создание парка на прилегающей к нему территории.



«Из недавно законченных проектов я бы отметила замечательную Школьную улицу в Таганском районе с исторической застройкой - она стала пешеходной, фестивальную площадку в японском стиле в Куркино - новую районную достопримечательность. А вот благоустроенная набережная Москвы-реки в Капотне теперь вполне может считаться достопримечательностью общегородской», - добавила вице-мэр.



В материале пресс-службы поясняется, что развитие районов столицы по программе «Мой район» предполагает, что в пешей доступности для каждого жителя должен быть хороший парк, современная школа, детский сад, поликлиника, МФЦ, магазины, кинотеатры, дома культуры, спортивные площадки - все необходимое.



«В Москве сосредоточен огромный созидательный творческий, технологический и экономический потенциал. Реализовать его помогают люди. Человеческий капитал в наши дни - главная ценность. Чтобы не терять, а, наоборот, привлекать талантливых и целеустремленных, российская столица последние 10 лет последовательно идет по пути создания человекоцентричного города», - заключила Наталья Сергунина.





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