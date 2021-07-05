Ракова сообщила о начале клинического исследования «Спутника V» для подростков 12-17 лет в Москве

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5 июля 2021, 11:02 Источник: Москва24

pixabay.com

В российской столице стартовало клиническое исследование разработанной отечественными специалистами вакцины от коронавируса “Спутник V” для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В нем задействованы несовершеннолетние, которые ранее не заражались COVID-19, не имеют противопоказаний к препарату или прочих медицинских противопоказаний.

По словам Анастасии Раковой, заммэра Москвы по вопросам социального развития, сегодня медики обследуют добровольцев. Речь идет в том числе о ПЦР-тесте. После этого начнут вводить вакцину.

Сообщается, что исследование проводится на базе Детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы совместно с Центром им. Гамалеи. В нем задействовали 100 человек из числа подростков.

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