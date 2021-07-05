Ракова сообщила о начале клинического исследования «Спутника V» для подростков 12-17 лет в Москве

В российской столице стартовало клиническое исследование разработанной отечественными специалистами вакцины от коронавируса “Спутник V” для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В нем задействованы несовершеннолетние, которые ранее не заражались COVID-19, не имеют противопоказаний к препарату или прочих медицинских противопоказаний.
По словам Анастасии Раковой, заммэра Москвы по вопросам социального развития, сегодня медики обследуют добровольцев. Речь идет в том числе о ПЦР-тесте. После этого начнут вводить вакцину.
Сообщается, что исследование проводится на базе Детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы совместно с Центром им. Гамалеи. В нем задействовали 100 человек из числа подростков.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.