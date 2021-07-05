В России начинается новая пенсионная реформа

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5 июля 2021, 10:09

Новыми результатами пенсионной реформы станут две системы негосударственного пенсионного обеспечения. Первая будет иметь стандартные правила, которые применяются в отношении всех негосударственных фондов. Вторая - с широким разнообразием условий, которые уже сейчас предлагают НПФ.



Одна система будет обязательной, а вторая - по желанию. В негосударственном пенсионном обеспечении предлагают внедрить индивидуальный пенсионный капитал. Это подразумевает отчисление гражданами определённой части зарплаты на формирование будущей пенсии. Чтобы привлечь граждан в новую систему формирования пенсий, потребуется серьёзная просветительская работа со стороны государства. Потому что доверие людей к этим пенсионным манипуляциям утрачено.



Прошедшее повышение пенсионного возраста не обеспечит достойную старость. Новшеством негосударственного пенсионного обеспечения станет то, что средства граждан будут принадлежать им самим, а не государству. Теоретически, их нельзя будет заморозить и вложить в какие-либо государственные проекты. Новая система может использоваться и теми пенсионерами, которые уже вышли на заслуженный отдых и пользуются услугами негосударственных пенсионных фондов.





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