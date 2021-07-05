Как защититься от новой волны коронавируса? 8 биоактивных веществ для укрепления иммунитета

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5 июля 2021, 09:48

Фото из открытых источников

Результаты целого ряда международных научных исследований говорят - защититься от коронавируса и его последствий можно при помощи натуральных средств. Мы собрали 8 эффективных природных экстрактов и полезных веществ для быстрого укрепления иммунитета, которые помогут вам сохранить здоровье во время роста заболеваемости вирусной инфекцией.

«Великолепная восьмерка» для укрепления иммунитета

1. Дигидрокверцетин – натуральный экстракт, добываемый из комлевой части даурской лиственницы. Активизирует иммунную систему, эффективен при хронических воспалительных процессах вирусной и бактериальной природы. Способствует нормализации состояния стенок бронхов – поступление кислорода в кровь при дыхании увеличивается.

Дигидрокверцитин официально включен Всемирной организацией здравоохранения в перечень средств для лечения и профилактики гриппа, одобренной НИИ гриппа Минздрава России.



Кроме того, дигидрокверцетин повышает выработку так называемых «клеток-убийц»: лимфоцитов и макрофагов, уничтожающих возбудителей вирусной инфекции.

2. Спирулина. Водоросль, экстракт которой способен облегчать течение вирусных инфекций, в том числе и коронавируса. Доказательства представлены группой ученых из Израиля и Исландии – по их данным, экстракт спирулины может быть эффективен при устранении так называемого цитокинового шторма, сообщает Interfax. Кроме того, спирулина содержит хлорофилл (стимулятор иммунитета) и цистин (помогает чистить кровь и выводить токсины), которые оказывают комплексное оздоравливающее воздействие на организм.



3. Экстракт черного тмина - природный иммуномодулятор, активизирующий противовирусную защиту организма. Согласно статье, опубликованной в Американском журнале отоларингологии, оно способно уменьшать заложенность носа, снимать зуд, насморк и чихание через 10 дней после начала употребления. Более того, итоги исследования, проведенного в 2017 году группой ученых из США и Китая, страдающие бронхиальной астмой, отмечали улучшение самочувствия при приеме экстракта черного тмина.

4. Бетулин. Мощное натуральное противовирусное средство, извлекаемое из хорошо знакомой нам березы. Оно стимулирует собственную выработку интерферона, что просто необходимо для борьбы с вирусными инфекциями, такими как SARS (к семейству которых относится и COVID-19), гепатит С, грипп типа А.

5. Арабиногалактан. Естественный бустер защитной системы организма, почти в 2 раза эффективнее эхинацеи. За сложным названием скрывается уникальный природный полисахарид, пребиотик и иммуностимулятор. Он помогает развиваться полезной микрофлоре кишечника, улучшает пристальтику, выводит токсины, тяжелые металлы и радионукленоиды, снижает уровень холестерина и сахара крови, укрепляет иммунитет.



Исследования показали – частицы арабиногалактана способны взаимодействовать с клеточной поверхностью кишечных лимфоузлов (данные C . Dion et al , Nutr Metab 2016; 13:28). В результате, начинается ускоренная выработка иммунных клеток, которые как бы «тренируются» на арабиногалактане, обретая нужный тонус для борьбы с реальной угрозой.

6. Астаксантин. Мощный антиоксидант, синтезируемый водорослями Haematococcus Pluvialis. Способствует защите органов и тканей на клеточном уровне. Согласно исследованиям. Антиоксидантное действие астаксантина в 500 раз сильнее, чем у зеленого чая, в 550 раз, чем у витамина Е и в 6000 раз, чем у витамина C! Вещество способно предотвращать перикисное окисление и гасить синглетный кислород (свободные радикалы), восстанавливает защитные силы организма. Кроме того, астаксантин способен помогать организму при заболевании коронавирусом – об этом говорят зарубежные исследования.



7. Фукоидан. Мощный стимулятор иммунитета, способный предотвращать заболеваемость коронавирусом. Информация об этом была официально опубликована в «CellDiscovery». Известно, что гепарин является антикоагулянтом, обладающим исключительным связывающим свойством к спайковому белку (S-белку) SARS-CoV-2. Теперь же опыты показали, что фукоидан снижает активность и блокирует размножение в организме вируса, а также ускоряет вывод продуктов его распада.



8. Гидролизат ламинарии. Содержит полисахариды, стимулирующие фагоцитоз - поглощение иммунокомпетентными клетками чужеродных агентов. Богат йодом, поддерживающим работу щитовидной железы. Она, в свою очередь, помогает иммунной системе сопротивляться вирусам.



8 полезных компонентов – одно средство

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