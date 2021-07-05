В Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом
5 июля 2021, 09:35 Анна Поперечная
За минувшие сутки положительные анализы на COVID-19 получили 227 человек.
По данным регионального минздрава, скончались 11 человек: семеро – от коронавируса, четверо – от осложнений других заболеваний. Выписаны из больниц 99 южноуральцев, проходят лечение 2454 человека.
Напоминаем, что в регионе идет массовая прививочная кампания. За выходные сделали прививки от коронавируса в мобильных пунктах вакцинации 2006 человек.
По словам инфекционистов, новые штаммы вируса маскируются под сезонные инфекции. Все чаще среди основных симптомов медики встречают насморк, боль в горле и кишечные расстройства. Потеря обоняния встречается реже.
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