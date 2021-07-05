В России заболеваемость ВИЧ в 2020 году снизилась на 25%

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5 июля 2021, 08:15 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На российской территории наблюдается напряженная эпидемиологическая ситуация по ВИЧ. При этом в минувшем году показатель заболеваемости на 100 000 населения уменьшился на четверть, если сравнивать с данными года ранее. На это указывает информация, которая содержится в докладе “О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году”.

Отмечается, что в прошлом году в стране обнаружили 61232 инфицированных ВИЧ. На то время показатель заболеваемости был равен 41,72 на 100 000 граждан. Годом ранее речь шла о цифрах на 25% больше.

В документе подчеркивается, что в минувшем году в 32 субъектах РФ среднероссийский показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией был превышен. За аналогичный период в стране зафиксировали 32208 летальных исходов среди инфицированных ВИЧ.

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