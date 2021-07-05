Агентство Bloomberg: Самой вакцинированной страной в мире стали ОАЭ

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5 июля 2021, 07:18

pixabay.com

Стали известны страны мира, в которых прививки от коронавирусной инфекции сделало наибольшее количество граждан. Перечень таких государств представило агентство Bloomberg.

В ходе проведенного исследования выяснилось, что на первом месте по проценту вакцинированных от коронавируса оказались Объединенные Арабские Эмираты. Так, в этой стране привились порядка 10 млн человек или 72,1% населения. На это указывают данные Bloomberg Vaccine Tracker.

Строчкой ниже по этому показателю находятся Сейшельские острова. Там вакцинировались примерно 100 тыс. человек или 71,7% населения. Вместе с тем в ОАЭ до сих пор обнаруживают большое количество носителей коронавируса, сообщает агентство. С марта текущего года там в сутки подтверждают около 2000 случаев заражения COVID-19.

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