В депздраве Москвы разобрались с инцидентом в квартире ветерана и обыскивающим его вещи фельдшером скорой

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4 июля 2021, 22:41 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Фельдшер "скорой", который просматривал вещи ветерана в московской квартире, из коммерческой медицинской организации. К Московской станции скорой помощи им. Пучкова бригада "скорой" не имеет отношения.

В сеть попало видео, как бригада медиков приехала на вызов к 90-летнему мужчине в квартиру на Нагорной улице, и один из сотрудников обыскивал вещи ветерана.

Родственники пожилого мужчины наблюдали, как это происходило. Они установили в комнате дедушки камеры наблюдения, а сами находились на даче за городом. Семья в реальном времени наблюдала, как один медик осматривал пациента, а второй "изучил" содержимое карманов пиджака и столика у кровати пациента. Родственник пенсионера рассказал, что медицинский полис и удостоверение ветерана ВОВ медики получили сразу, - передает РЕН-ТВ.

По данному факту следственными органами Главного следственного управления СКР по городу Москве организована доследственная проверка. Следователи съездили к пожилому москвичу, опросили его и родственников.

В пресс-службе департамента здравоохранения столицы сообщили, что сотрудники "скорой", которые "обследовали" вещи ветерана, были из коммерческой организации.

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