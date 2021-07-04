Песков заявил о необходимости вводить жёсткие меры в связи с пандемией

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4 июля 2021, 15:46

Дмитрий Песков, фото с сайта Кремля

Рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 вынуждает власти вводить жёсткие ограничения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Пресс-секретарь президента РФ сказал: «Условия пандемии коронавируса требуют достаточно жёстких мер от властей и ответственности граждан в плане вакцинации».

Песков подчеркнул, что «ковидное время» стало формой реальности, и гражданам в ней ещё придётся какое-то время жить. По мнению представителя Кремля, очевидно, что это та реальность, которая не делает жизнь граждан легче, - передаёт RT.

Песков призвал граждан «адаптироваться к сложившейся ситуации и подстраивать жизнь под условия, продиктованные опасностью» коронавирусной инфекции нового типа.

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