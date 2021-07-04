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Муфтий Крыма предложил единоверцам для надёжности привиться «Спутником V»

, 13:34 Источник: Аргументы недели-Крым

Муфтий Крыма предложил единоверцам для надёжности привиться «Спутником V»

Помимо защиты Всевышнего он предложил единоверцам привиться «Спутником-V». Для надежности.

Министр здравоохранения Крыма сообщил, что доля крымских татар среди заболевших ковидом очень высока. При этом никаких цифр Александр ОСТАПЕНКО не привел. Но видимо высока настолько, что муфтий выступил с обращением к единоверцам.

В нем Эмирали АБЛАЕВ сообщает, что ситуация ухудшается с каждым днем и называет процент заболевших крымских татар высоким, основываясь на данных, которые ему предоставляют власти Крыма (это значит, что из всех заболевших крымских татар выделяют в отдельную графу, о чем раньше не сообщалось).

Причину распространения ковида муфтий предполагает в проводимых многолюдных мероприятиях – свадьбы, дуа, дженазе и т.д.

Особо АБЛАЕВ предлагает отбросить предрассудки и сделать прививку. «Мы молим Всевышнего, чтоб уберег нас от невзгод», напомнил он и добавил: «Призываю всех мусульман записываться и приходить на пункты вакцинации».

При этом что привился сам АБЛАЕВ информации нет. 

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