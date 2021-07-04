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Сергунина: Москву признали одним из лидеров в Европе по сохранению культурного наследия

, 13:06

Сергунина: Москву признали одним из лидеров в Европе по сохранению культурного наследия
Фото: соцсети

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что Москва стала одним из лидеров в Европе по сохранению культурного наследия.

«Москву признали одним из лидеров среди европейских столиц в сфере охраны исторических памятников. Такие выводы были сделаны по результатам исследования «Наследие в большом городе: сравнительный анализ деятельности в сфере охраны культурно-исторического наследия пяти европейских столиц за последние пять лет», которое провела международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC)», - рассказала Наталья Сергунина.

Результаты исследования были презентованы на Московском урбанистическом форуме.

«Эксперты впервые столь подробно сравнили основные параметры, касающиеся охраны исторических зданий в ведущих мегаполисах Европы. Оценивались показатели Москвы, Лондона, Парижа, Берлина и Рима за пятилетний период. Как видно из исследования, Москва занимает лидирующие позиции по всем основным пунктам, включая объем городских инвестиций, контроль сохранности памятников, общее число и ежегодный прирост объектов культурного наследия», - уточнила заместитель мэра столицы.

Так, согласно исследованию, Москва - лидер по объему государственных ассигнований на сохранение культурного наследия: с 2015 по 2019 год из бюджета было выделено свыше 1,4 млрд евро, что в 2,5 раза больше, чем у занявшего второе место Парижа (581,8 млн евро), и в 6,5 раза больше, чем у Рима (211,5 млн евро), который расположился на третьей строчке.

«В Лондоне сейчас 19,6 тыс. объектов культурного наследия, в Москве - около 8,3 тыс. вместе с выявленными объектами, а в Берлине - 8,2 тыс. Вместе с тем российская столица демонстрирует наибольший прирост количества объектов культурного наследия: за пять лет их стало больше на 504 единицы. Лондон находится на втором месте по этому показателю - плюс 358, третье место у Берлина с 102 новыми объектами», - сообщила Сергунина.

Москву, Лондон и Париж специалисты выделили за проактивный подход к охране объектов культурного наследия. Эксперты отметили развитие в столице России цифровых платформ и приложений, которые помогают привлекать горожан к вопросу сохранения исторических объектов. В Москве и Риме есть промежуточный охранный статус - он присваивается объектам до завершения процедуры признания их архитектурными памятниками. В российской столице насчитывается более 2 тыс. выявленных объектов культурного наследия. Московский реестр исторических памятников является единым для всех уровней и видов наследия. В Москве 65% культурных объектов в госсобственности. Столица России занимает второе место после Рима по числу памятников археологии и лидирует по количеству исторических усадебных комплексов, фортификационных сооружений и охраняемых парков. В Москве самая высокая доля зданий до трех этажей среди объектов культурного наследия.

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НХ

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