Появились сведения, что состояние певицы МакSим улучшается

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5 июля 2021, 17:07 Турана Гулиева

Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

За три недели борьбы за жизнь певицы Марины Абросимовой, очаги в ее легких уплотнились. Об этом сообщил духовник артистки.

Как сообщают источники, певице сделали новое исследование грудной клетки компьютерной томографией. Очаги в легких меньше не стали, однако немного уплотнились. К тому же появилось небольшое количество новообразований, которые прогнозируют начало восстановления.

Представитель певицы Маргарита Соколова также не опускает руки. По ее мнению, надежда еще есть. «Еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть!» - поделилась с журналистами агент МакSим.

Напомним, певица госпитализирована с пневмонией. Поражение легких 80%, девушку ввели в искусственную кому и подключили к аппаратам ИВЛ.





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