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В Омской области утонули трое: две девочки и спасавший их мужчина

, 11:55

В Омской области утонули трое: две девочки и спасавший их мужчина
Фото из открытых источников

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, изначально тонули трое девочек.

В селе Троицкое трагедия произошла на диком пляже. Несовершеннолетние девочки купилась  в реке и начали тонуть. На помощь им бросился отдыхавший 32-летний мужчина, однако ему удалось спасти только одну девочку, а он сам и две девочки – погибли.

Следственный комитет Российской Федерации по Омской области возбудил уголовное дело по двум статьям. Это 109 и 293 статьи УК РФ: “Причинениие смерти по неосторожности двум и более лицам” и “халатность”.


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