В Омской области утонули трое: две девочки и спасавший их мужчина
4 июля 2021, 11:55 Турана Гулиева
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, изначально тонули трое девочек.
В селе Троицкое трагедия произошла на диком пляже. Несовершеннолетние девочки купилась в реке и начали тонуть. На помощь им бросился отдыхавший 32-летний мужчина, однако ему удалось спасти только одну девочку, а он сам и две девочки – погибли.
Следственный комитет Российской Федерации по Омской области возбудил уголовное дело по двум статьям. Это 109 и 293 статьи УК РФ: “Причинениие смерти по неосторожности двум и более лицам” и “халатность”.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.