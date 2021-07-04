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От «деловой одежды» до «белого галстука» – виды дресс-кода

, 10:56

От «деловой одежды» до «белого галстука» – виды дресс-кода

Дресс-код впервые появился в Великобритании и быстро обрёл популярность по всему миру. Сегодня данное понятие не утратило своей актуальности. Просматривая премии, встречи президентов, кинопремьеры и многое другое, мы даже не представляем, насколько важно использование кодекса одежды. О том, что такое дресс-код, какие бывают его виды и почему так важно его соблюдать – подробнее в нашем материале.

Дресс-код – это кодекс одежды, который необходимо соблюдать на тех или иных мероприятиях. Специалисты выделяют 6 видов дресс-кода: white tie, black tie, cocktail, business best, business traditional, business casual. Если с последними тремя мы порой сталкиваемся в повседневной жизни, то первые три вида мы можем применить на себе порой лишь на свадьбе.

White tie или «белый галстук» – самый строгий из всех существующих дресс-кодов. Он встречается очень редко и применяется исключительно на королевских приёмах, встречах президентов и вручении Нобелевской премии.

В рамках этого дресс-кода девушкам необходимо надеть вечернее платье в пол из дорогого материала. Перчатки так же являются неотъемлемым атрибутом: чем короче рукав, тем длиннее перчатка. Дополнить образ следует исключительно драгоценными украшениями, а в качестве аксессуара дамам предлагается взять маленькую сумочку. Надевать тиару на подобные мероприятия могут лишь титулованные женщины.

Что же касается мужчин? Они непременно должны быть одеты в чёрный фрак, дополненный белой бабочкой и платочком (отсюда и пошло название дресс-кода). Под фрак должен быть надет светлый жилет на трёх пуговицах. Образ можно закончить карманными часами, перчатками и тросточкой.

Black tie или «черный галстук» – менее строгий вечерний дресс-код. Этот вид кодекса одежды встречается на театральных или кинопремьерах, а также на вручениях премий.

Женщинам предлагается надеть два вида платья: длинное или коктейльное. Более того, можно выбрать юбку в пол и даже брючный костюм. В качестве обуви стоит отдать предпочтение лодочкам или лоферам под смокинг. Сумочки, как и прежде, остаются небольшого размера. Украшения из драгоценных камней можно заменить на дорогую бижутерию.

Мужчины же вновь должны надеть смокинг, но уже с другими оговорками. Приветствуется атласный воротники и лацканы. Брюки стоит выбрать с подтяжками. Ещё один немаловажный элемент, от которого и пошло название дресс-кода – черная бабочка с прямыми углами. В качестве обуви лучше всего подойдут оксфорды.

Ну и последний «нарядный» вид дресс-кода – cocktail. Он предназначен в основном для дневных мероприятий и обладает ещё более мягкими правилами.

Исходя из названия дресс-кода, можно сделать вывод, что девушкам лучше всего надеть коктейльное платье. Так же позволительно использовать в своём образе платье сильно выше колена, но при этом компенсировать верх строгостью. В данном кодексе одежды правила диктуют надевать туфли на высоком каблуке.

В мужском образе смокинг наконец-то может быть заменен на костюм. Позволительны вольности в выборе бабочки, а также её отсутствие. Изюминкой cocktail являются расстёгнутая нижняя пуговица пиджака и выглядывающие из-под рукава белые манжеты.

Последние три вида дресс-кода являются деловыми и используются для сохранения репутации и внушения доверия.

Соблюдение того или иного дресс-кода, во-первых, является хорошим тоном, а, во-вторых, в случае деловых кодексов одежды, позволяет сплотить коллектив и дисциплинировать сотрудников.

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