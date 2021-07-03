В Москве для поимки нарушителей ПДД задействуют нераспознаваемые автомобили

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3 июля 2021, 20:38

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В российской столице сотрудники Госавтоинспекции будут ловить нарушителей дорожных правил на автомобилях в стандартном исполнении без соответствующей ведомственной окраски. Этой информацией в эфире "России 24" поделился глава ГАИ Москвы Александр Быков.

В ведомство такие машины уже поступили. По словам Быкова, такие авто задействуют в совместной работе с патрульными машинами с цветографической окраской. Он подчеркнул, что инспекторы ДПС в автомобилях в стандартном исполнении фиксируют нарушения правил дорожного движения. Речь идет в том числе о выезде на встречку и пересечении сплошной линии разметки.

Быков отметил, что нарушения дорожных правил будут выявлять на нераспознаваемых машинах. При этом остановкой нарушителей ПДД будут заниматься инспекторы на дороге.

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