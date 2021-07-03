Бывшая домработница Пугачевой рассказала о ее драке с экстрасенсом Джуной

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3 июля 2021, 19:04 Турана Гулиева

Фото: cоцсети

Проработавшая в доме у артистки 27 лет, Людмила редко видела своего мужа и не рожала детей, хотя не раз была беременна: «Аборты, и не один, я сделала. Раз я сделала первый и второй, то и третий, и пятый ребенок мне не нужен. У меня работа была важнее, чем все остальное. Когда я с Аллой сошлась, ее Кристине было восемь лет. Я помогала, как могла. А своя семья? Я не жалею, что у меня нет ни мужа, ни детей. Я бы ничего не поменяла», — сказала бывшая домработница Пугачевой.

Кроме этого, горничная сообщила о драке Пугачевой с экстрасенсом Джуной.

По ее словам, Примадонна решила пригласить экстрасенса в гости, однако последняя не решалась приходить к звезде, но все же приняла приглашение.

Пугачева накрыла стол и пригласила также других гостей и поставила перед Джуной рюмку водки, но экстрасенс отказалась пить с Пугачевой, что привело к драке.

Как заявила Дороднова, Пугачева и Джуна вцепились в друг друга, а другим гостям пришлось их разнимать.

Пугавеча вспоминать о конфликте не желает, а вот Джуна с легкостью вспоминает эту историю: «Я порвала ей рот, глаз. Она же после меня операцию делала в Швейцарии".

Напомним, об этом скандале долгое время шли слухи, но правда это или нет, рассказала бывшая горничная Пугачевой на программе у Андрея Малахова.

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