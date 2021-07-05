Визажист Захар Гринов: «Сегодня в мире преобладает власть женщин»

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июля 2021, 17:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив Рамоны Петравичи

Когда мы говорим о «строгом» стиле в одежде женщин, то невольно вспоминаем бизнес-леди, государственных служащих: костюм, желательно из качественной ткани, темного цвета, практически отсутствие косметики, обувь на низком каблуке. Такой стереотип! Но это же так пресно! Балтийское бюро «Аргументы Недели» решило проконсультироваться с популярным российским визажистом, стилистом Захаром Гриновым на тему… стиль высокопоставленной чиновницы…

- Захар, возможно я ошибаюсь, но иногда, когда я смотрю выступления чиновниц, то становится скучно от их внешнего вида: все темное, с «чужого плеча», безликое…



- Вы правы в том, что, к сожалению, многие женщины сегодня смотрятся безлико. Я не могу сказать, что выглядят плохо или безвкусно – нет… Но безлико. А хотелось бы, чтобы наши, как вы говорите, высокопоставленные особы, выглядели элегантно. Деловой стиль – не повод отказаться от светлых тонов в одежде, от наличия косметики. Вспомните «главную женщину СССР» Екатерину Фурцеву. Она изменила моду женщин СССР: элегантный внешний вид, уложенные волосы, прекрасная фигура! Она любила стиль одежды Шанель. А это - простота силуэта и классика форм. Да, она имела смелость сказать женщинам: «Все вокруг должно быть красиво! Вы должны быть красивыми!» Министр культуры Екатерина Фурцева просто располагала к себе тех, кому не нравились «нафталиновые» чиновники даже в качественных костюмах. Она была другой – красивой и притягательной! Она сочетала интересные цвета и выглядела бодро, позитивно. Но главное – она умела носить костюмы, платья. Да, она министр, но и женщина! Красивая женщина. С нее началась Власть женщин, которая сохранилась по сей день! Увы, иногда без стиля… Вы правы в том, что элегантная, со вкусом высокопоставленная особа – редкость!



- А что мешает быть стильной?



- Много факторов… Бывают женщины, которые обладают врожденным вкусом. Замечательно! Бывают те, которые неукоснительно слушают стилиста. А бывают те, кто слушает исключительно «свой голос»… Я не говорю, что это плохо, но зачем тогда индустрия моды? Допустим, министру-женщине нравятся платье в цветочек и ярко-красная помада! Но она же не может «сходить» так на заседание! Не может! Но она имеет полное право отказаться от черного костюма! Согласитесь, сейчас лето и хочется немного «обновить» себя! Можно заменить темные тона на более светлые! Я не призываю в 8 утра красить губы красной помадой, но ближе к вечеру использовать насыщенные тона – да! Более того, это освежает лицо! Мы привыкли воспринимать женщину-чиновницу, как усталую даму… А «свежий» макияж и светлые тона очень помогают выглядеть бодро!



- Захар, вы упомянули министра культуры Екатерину Фурцеву. Меня интересуют высокопоставленные дамы из Прибалтики. Я знаю, что мимо вашего глаза «никто не пройдет»… Что можете рассказать о чиновницах Балтии?





- Я отметил бы Рамону Петравичу… Она же министр…



- Да, депутат и была министром благосостояния Латвии.





- Жаль, что была… Видимо, сейчас вашему благосостоянию придется туго. А если серьезно, но она меня просто поразила: безупречный стиль, смелость в одежде, но главное – Рамона ни на секунду не забывает о своей женской привлекательности! Браво! Создается такое впечатление, что она «срослась» с костюмами, платьями – гармонично! У нее есть стиль и она не боится пробовать что-то новое… На нее хочется смотреть! Хочется «подражать». Что касается макияжа, то я бы больше подчеркнул глаза Рамоны. И не стоит опасаться, что это будет противоречить «деловому стилю». Нет! С чувством меры у Рамоны все в порядке. Дорогие женщины, не бойтесь примерять на себя образы! Наступит день, и вы поймете, что нашли свой!



- Благодарю.

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