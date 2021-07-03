В Чечне с 4 июля начинает действовать масочный режим в общественном транспорте

На территории Чечни с 4 июля граждане без средств индивидуальной защиты не смогут пользоваться услугами общественного транспорта. Данная информация поступила от республиканского Министерства транспорта и связи.
Причиной такого решения стал рост числа новых фактов инфицирования COVID-19. Дополнительные меры ввел местный Роспотребнадзор.
Отмечается, что пользоваться защитными масками на работе обязаны в том числе водители общественного транспорта. В надзорном ведомстве призвали граждан не игнорировать ношение средств индивидуальной защиты.
Следует подчеркнуть, что за весь период пандемии в Чечне обнаружили 12902 носителя коронавируса. До настоящего времени в регионе вылечились от COVID-19 12377 человек, скончались 162 пациента.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.