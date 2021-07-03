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В Чечне с 4 июля начинает действовать масочный режим в общественном транспорте

, 18:44 Источник: Грозный Информ

В Чечне с 4 июля начинает действовать масочный режим в общественном транспорте
pixabay.com

На территории Чечни с 4 июля граждане без средств индивидуальной защиты не смогут пользоваться услугами общественного транспорта. Данная информация поступила от республиканского Министерства транспорта и связи.

Причиной такого решения стал рост числа новых фактов инфицирования COVID-19. Дополнительные меры ввел местный Роспотребнадзор.

Отмечается, что пользоваться защитными масками на работе обязаны в том числе водители общественного транспорта. В надзорном ведомстве призвали граждан не игнорировать ношение средств индивидуальной защиты.

Следует подчеркнуть, что за весь период пандемии в Чечне обнаружили 12902 носителя коронавируса. До настоящего времени в регионе вылечились от COVID-19 12377 человек, скончались 162 пациента.

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