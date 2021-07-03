Собянин: в Москве вакцину от коронавируса получают 60-70 тыс человек в день

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3 июля 2021, 17:57 Источник: sobyanin.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Мэр столицы сообщил, что более 2,7 млн москвичей уже сделали хотя бы первую прививку от COVID-19.



«Вакцинация от COVID-19 набрала хорошие обороты. Медицинские работники трудятся с полной отдачей сил.

Общее число сделавших хотя бы первую прививку сегодня превысило 2,7 млн. человек. Ежедневно защиту от вируса получают 60-70 тыс. человек.



В дальнейшем мы будем наращивать число ежедневных прививок, в т.ч. за счет вакцинации иностранных работников. Пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в сутки.



Спасибо, друзья, за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих вас людей», - написал Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте.



Он также отметил, что в Москве заработала и система оформления QR-кодов. Цифровые сертификаты о наличии защиты от инфекции получили миллионы москвичей и гостей города.



«Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в ближайшие дни мы начнем рассылку sms об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. А в дальнейшем отработаем технологию рассылки sms с QR-кодами и после завершения вакцинации», - добавил мэр столицы.



Как отмечается в блоге, огромный вклад в проведение вакцинации вносит московский бизнес. О вакцинации первым компонентом 60% работников уже отчитались свыше 1500 городских предприятий.



«Чтобы поощрить наиболее ответственные и дисциплинированные трудовые коллективы, мы приняли следующее решение.



Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн. рублей.



Кроме того, рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.



Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19», - отметил Сергей Собянин.



Он сообщил, что подробные условия обеих акций поддержки бизнеса будут объявлены в ближайшее время.



«Надеюсь, что уже на следующей неделе количество москвичей, привитых первым компонентом, достигнет трех миллионов. Это значит - мы сделаем еще один большой шаг по защите жизни и здоровья горожан, и обеспечению нормальной работы экономики», - заключил мэр Москвы.





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