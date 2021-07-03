В Совете Федерации допустили закон о возможности отказа непривитым поступить в ВУЗ

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3 июля 2021, 18:05 Турана Гулиева

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Как сообщает РИА Новости, люди, принявшие решение не проходить прививание от коронавируса, могут быть недопущены в поступление в ВУЗ или в продолжении учебы. Сенатор Александр Башкин объясняет это как провоцирование новых вспышек заболевания непривитыми.

По его словам, непривитый человек имеет высокий риск спровоцировать вспышку заболевания в образовательном учреждении: "Поэтому людям, воспользовавшимся своим правом отказа от прививки, придется учесть интересы окружающих и подождать улучшения эпидобстановки. На тех же основаниях может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы",- высказался Башкин

Сенатор ссылается на действующий федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Данный закон предусматривает, что отсутствие профилактических вакцин может повлечь за собой временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные учреждения.

"У человека все равно остается выбор - делать прививку или нет. Вернуться к привычным обязанностям или еще подождать. Уволить такого гражданина незаконно, а вот отстранить от работы до разрешения ситуации вполне возможно. Игры в одни ворота не бывает, интересы индивидуума и общества взаимоуравновешиваются", - отвечает Башкин.

Сенатор убежден, что наличие антител не является стопроцентной гарантией от звболевания, следовательно, и заражения окружающих.

"Но для формирования популяционного иммунитета и иммунной безопасности общества в целом единичные случаи значения не имеют", - убежден политик.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин высказался насчет обязательных прививок негативно и заявил, что насильно никого прививать не будут.

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