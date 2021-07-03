Мэр Собянин сообщил о вакцинации от COVID-19 в столице более 2,7 миллиона человек
3 июля 2021, 17:57
В российской столице наблюдаются хорошие обороты вакцинации. Каждый день в городе прививаются 60000-70000 человек. Об этом московский мэр Сергей Собянин сообщил в своем блоге.
По словам градоначальника, до настоящего времени в Москве прививки от коронавирусной инфекции сделали более 2,7 млн граждан. Он похвалил сотрудников медицинских учреждений за хорошую работу.
Собянин подчеркнул, что в столице планируют наращивать число прививок в день. Он сообщил, что уколы вакциной от COVID-19 будут делать в том числе иностранным работникам. Мэр отметил, что столичный бизнес вносит значительный вклад в вакцинацию. Он добавил, что более 1,5 тыс. предприятий Москвы уже проинформировали о введении первого компонента вакцины 60% сотрудников.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.