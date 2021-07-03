Мэр Собянин сообщил о вакцинации от COVID-19 в столице более 2,7 миллиона человек

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3 июля 2021, 17:57

pixabay.com

В российской столице наблюдаются хорошие обороты вакцинации. Каждый день в городе прививаются 60000-70000 человек. Об этом московский мэр Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

По словам градоначальника, до настоящего времени в Москве прививки от коронавирусной инфекции сделали более 2,7 млн граждан. Он похвалил сотрудников медицинских учреждений за хорошую работу.

Собянин подчеркнул, что в столице планируют наращивать число прививок в день. Он сообщил, что уколы вакциной от COVID-19 будут делать в том числе иностранным работникам. Мэр отметил, что столичный бизнес вносит значительный вклад в вакцинацию. Он добавил, что более 1,5 тыс. предприятий Москвы уже проинформировали о введении первого компонента вакцины 60% сотрудников.

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