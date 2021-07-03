Губернатор Беглов заявил о хорошем самочувствии после ревакцинации

Глава города на Неве Александр Беглов сообщил, что после повторной вакцинации от COVID-19 у него хорошее самочувствие. О том, что губернатор прошел ревакцинацию, в конце прошлого месяца заявляли в пресс-службе его администрации.
Первый укол вакциной от коронавируса Беглову сделали в первом весеннем месяце. Беседуя с представителями СМИ, он подчеркнул, что у него все в порядке, выходные он посвящает даже работе.
По словам губернатора Санкт-Петербурга, в субботу он отправился в один из местных торговых центров, где побывал в прививочном пункте. Беглов отметил, что от коронавируса вакцинировался владелец данного объекта, тем самым показав пример всем предприятиям сферы услуг. Губернатор заявил о необходимости получения коллективного иммунитета.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.