Губернатор Беглов заявил о хорошем самочувствии после ревакцинации

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3 июля 2021, 15:29 Источник: РИА Новости

Александр Беглов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава города на Неве Александр Беглов сообщил, что после повторной вакцинации от COVID-19 у него хорошее самочувствие. О том, что губернатор прошел ревакцинацию, в конце прошлого месяца заявляли в пресс-службе его администрации.

Первый укол вакциной от коронавируса Беглову сделали в первом весеннем месяце. Беседуя с представителями СМИ, он подчеркнул, что у него все в порядке, выходные он посвящает даже работе.

По словам губернатора Санкт-Петербурга, в субботу он отправился в один из местных торговых центров, где побывал в прививочном пункте. Беглов отметил, что от коронавируса вакцинировался владелец данного объекта, тем самым показав пример всем предприятиям сферы услуг. Губернатор заявил о необходимости получения коллективного иммунитета.

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