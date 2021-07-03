Хасбулатов предложил ввести в России налог на добычу полезных ископаемых, чтобы повысить пенсии

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3 июля 2021, 14:45 Источник: URA.RU

Руслан Хасбулатов, фото: Anton Kavashkin, globallookpress.com

В России можно ввести новый налог на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, руды) для повышения пенсии.

Бывший глава Верховного совета РФ, завкафедрой мировой экономики РЭУ им. Плеханова Руслан Хасбулатов предложил, чтобы этот налог целевым образом зачислялся в Пенсионный фонд РФ, тогда в стране можно будет отменить пенсионную реформу.

Как объяснил в интервью URA.RU Хасбулатов, при этом россияне смогут косвенно стать собственником недр. Он отметил, что все жалуются на недостаток доходов у ПФР. Хасбулатов заметил, что цены на углеводороды растут, а россияне от этого ничего не имеют. Он предложил "установить небольшой налог, ренту с добычи полезных ископаемых (нефть, газ, лес, руды и прочее) и целевым образом направлять его в ПФР".

Пенсионный фонд имел бы постоянный источник дохода. Можно было бы повысить пенсии. По оценке Хасбулатова, пенсионная реформа в 2018 году была вредной, потому что в России продолжительность жизни на 10 лет отстает от среднеевропейской.

В настоящее время в бюджет по месту нахождения каждого участка недр платится налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

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