Латвийский политик Дмитрий Голубев: «У тех кто не хочет вакцинировать своих детей, нужно их отнять»

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3 июля 2021, 13:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Если Бог хочет наказать, то он отнимает прежде разум. Видимо, член латвийской партии «Новое единство», экс-кандидат в евродепутаты Дмитрий Голубев совсем лишился разума: он считает, что у родителей, которые не вакцинируют своих детей, нужно их изымать.

По мнению латвийского политика, родители, которые не желают вакцинировать своих детей являются… идиотами. Вот так «слуга народа» относится к простым латвийцам!

«На мой взгляд, это можно приравнять к насилию над ребенком – избивание, принуждение к наркотикам и т.д. Быть может, пособия у таких отнимать не нужно, но тогда нужно изымать детей из таких семей. Не знаю. Как вам кажется, что было бы лучше?», -написал политик в социальных сетях.

Если честно, то тут два «варианта» - был пьян или «потерял» мозги…

Конечно, латвийцы моментально высказались по данному поводу:

«Вот она «zirgu galva» (лошадиная голова на латышском-пр.АН) во всей красе!»

«А под какую статью уголовного кодекса попадают такие речи? Что-то это напоминает 1941 год…»

«Как можно так говорить? Видимо, Голубев – человек из ЛГБТ. В «новом единстве» много таких… Отнять, чтобы себе забрать? Это просто ОНО! А ОНО надо кастрировать!»

«Пусть сперва сам своего родит, а потом и отдает»

«Какой «интересный» человек! Как нам популярно объяснил европейские ценности: задача родителей – произвести потомство, а дальше этот «голубок» решить, что с детьми делать!»

Как журналист, работающий в странах Балтии, могу четко сказать, что рейтинг партии «Новое единство» упал ниже люка канализации… А после слов г-на Голубева – слово рейтинг исчезнет. Если честно, то я считаю, что многих депутатов следует проверять на тест IQ и обязательное освидетельствование у нарколога, психотерапевта…

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