Андрей Бочкарёв: С 2011 года в Москве возведено более 700 социальных объектов

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3 июля 2021, 12:56

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что с 2011 года в Москве возведено более 700 социальных объектов, а к концу 2023 года планируется построить еще почти 300.



«Строительство социальных объектов остается приоритетным направлением градостроительного развития столицы. С 2011 года в городе было возведено 719 таких объектов различного назначения, что позволяет москвичам получать медицинские и образовательные услуги высокого качества недалеко от дома», - заявил Андрей Бочкарев в ходе X Московского урбанистического форума.



Он подчеркнул, что город не намерен снижать темпы по возведению объектов социальной инфраструктуры в ближайшие годы.



«Еще 276 социальных объектов мы планируем построить к 2024 году. Таким образом, общее количество возведенных социальных объектов с 2011 по 2024 год достигнет тысячной отметки», – отметил Бочкарев.



Заместитель мэра столицы напомнил, что Москва уже сейчас занимает второе место по качеству жизни среди мегаполисов мира, согласно исследованию международной компании Boston Consulting Group (BCG).



«Необходимый элемент комплексного и устойчивого развития мегаполиса - обеспечение жителям равных возможностей получать необходимые услуги и сервисы в пешей доступности. Комплексный подход к развитию территорий позволил Москве стать сегодня одним из самых удобных и комфортных мегаполисов мира», - сообщил Бочкарев.



Ранее заммэра сообщал, что каждый шестой столичный детский сад построен в течение последних 10 лет.





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