«До последнего дерева»: жители Свердловской области жалуются на массовые вырубки леса

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3 июля 2021, 12:33 Турана Гулиева

Фото: cоцсети

Как сообщает Накануне.ru, свердловяне жалуются на массовые вырубки леса. Агрокомпанией в Алапаевском районе Свердловской области идут массовые вырубки леса.

Как сообщают сельчане, вырубка леса происходит на протяжении месяца: «Вырубки деревьев очень большие. В течение одного дня вырубается 400-500 кубометров. В день 10-17 машин леса вывозится, без выходных. Неизвестно, есть ли разрешение у рабочих на это. В том году некая компания взяла в аренду землю и теперь на ней вырубает деревья. На том месте были колхозные поля, которые тоже никто не покупал. Их вообще вырубают под корень. На начало лета приехали порядка 20 команд вырубщиков», - рассказал местный житель Михаил Хохряков Накануне.ru.

По словам главы Коптеловской сельской администрации Татьяны Никоновой, лес сейчас напоминает решето: «Мы все обеспокоены! Весь лес просвечивается. Не пойти ни за грибами, ни за ягодами. Я разговаривала с руководством компании ООО "Агрофирма АркО" и они сказали о том, что таким образом расширяют свои сельскохозяйственные угодья, и говорят, что после будут использовать поля в своих целях. Но при этом рядом есть земли, которые можно обрабатывать, и леса там нет», - рассказывает чиновница.

Как сообщают жители, вырубки леса происходят в двух направлениях. А работники агрокомпании не идут с журналистами на контакт.

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