В России зафиксирован максимальный с 16 января суточный прирост новых заражений коронавирусом

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3 июля 2021, 11:40

фото: pixabay.com

В России за последние сутки выявлено 24 439 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это максимальный прирост заразившихся с 16 января. Но если зимой был спад заболеваемости ковидом, то сейчас с каждым днем больше и больше заболевших.

Накануне, 2 июля, оперштаб сообщал о 23 218 новых случаях заражения COVID-19. Всего за период пандемии в России выявлено пять миллионов 585 тысяч 799 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Скончались за последние 24 часа 697 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это также новый антирекорд за время пандемии. Общее число летальных случаев от последствий коронавируса в России составило 137 262.

За минувшие сутки в России выздоровели и выписаны 17 899 пациентов. Всего за период пандемии выписано по выздоровлении 5 053 417 человек.

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