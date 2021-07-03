 В Челябинске почтили память погибших в Аргуне

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3 июля 2021, 09:53 Анна Поперечная

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Трагические события произошли 21 год назад – 2 июля 2000 года.

В 20 часов страшный взрыв разрушил общежитие в чеченском Аргуне, в котором жили сотрудники временного отдела внутренних дел Челябинской области. На территорию базы прорвался начинённый взрывчаткой грузовик «Урал». Сразу же начался массированный обстрел. Бой продолжался несколько часов…

Вчера в Челябинске почтили память погибших возложением цветов к Вечному огню и концертом в кинотеатре им. А. Пушкина.

«Для вдов светлую и грустную мелодию играл саксофон-сопрано. И было бы, наверное, правильно, если бы каждый год в этот день в Челябинске пронзительно звучал орган. Если мы, конечно, люди, и не хотим повторения подобного. 26 убитых, 81 раненый», – вспоминает ветеран боевых действий Владимир Филичкин.

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