Упавшего с электросамоката мэра Кисловодска Курбатова начали выводить из искусственной комы

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2 июля 2021, 23:14 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Главу города Кисловодск Ставропольского края Александра Курбатова начали выводить из искусственной комы. Этой информацией поделились в городской администрации.

Ранее поступала информация о том, что глава Кисловодска упал с электросамоката. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Курбатова прооперировали, ввели в искусственную кому, после чего доставили в расположенный в российской столице Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Градоначальник пребывал в стабильно тяжелом состоянии.

В администрации подчеркнули, что сейчас он находится все в том же центре. По словам врачей, организм Курбатова демонстрирует положительную реакцию на лечение.

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