Эксперт Лиознов заявил о необходимости ношения масок даже после вакцинации от коронавируса

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2 июля 2021, 21:54 Источник: РИА Новости

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Всем гражданам, которым сделали прививку от COVID-19, необходимо придерживаться масочного режима. Такое заявление сделал Дмитрий Лиознов, и.о. директора ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева российского Минздрава.

Он объяснил это 100-процентным эффектом от редких вакцинных препаратов. Также он призвал россиян соблюдать правила социального дистанцирования.

Специалист подчеркнул, что даже вакцинированные граждане могут подхватить инфекцию. Вместе с тем благодаря вакцинации снижается риск того, что COVID-19 будет протекать в тяжелой форме. По словам Лиознова, после того, как каждый сделает прививку от коронавируса, появится возможность “жить по-другому”.

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