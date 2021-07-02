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Эксперт Лиознов заявил о необходимости ношения масок даже после вакцинации от коронавируса

, 21:54 Источник: РИА Новости

Эксперт Лиознов заявил о необходимости ношения масок даже после вакцинации от коронавируса
pixabay.com

Всем гражданам, которым сделали прививку от COVID-19, необходимо придерживаться масочного режима. Такое заявление сделал Дмитрий Лиознов, и.о. директора ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева российского Минздрава.

Он объяснил это 100-процентным эффектом от редких вакцинных препаратов. Также он призвал россиян соблюдать правила социального дистанцирования.

Специалист подчеркнул, что даже вакцинированные граждане могут подхватить инфекцию. Вместе с тем благодаря вакцинации снижается риск того, что COVID-19 будет протекать в тяжелой форме. По словам Лиознова, после того, как каждый сделает прививку от коронавируса, появится возможность “жить по-другому”.

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