Глава «Вектора»: Вакцину «ЭпиВакКорона» ввели более 1 млн человек
2 июля 2021, 21:25
До настоящего времени вакцину от COVID-19 “ЭпиВакКорона” использовали для прививок свыше 1 млн граждан. Такое заявление сделал директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов.
Он сообщил, что до сегодняшнего дня в стране выпустили свыше 3,5 млн доз такого препарата. Кроме того, порядка 2,5 млн доз поступило в гражданский оборот. В эфире канала "Россия 1" он заявил о более 1 млн привитых человек, принимая во внимание тот факт, что “ЭпиВакКорону” задействуют в двукратной схеме вакцинации.
По словам Максютова, указанная вакцина абсолютно безопасна. Напомним, что “ЭпиВакКорона” была создана сотрудниками “Вектора”. По данным Роспотребнадзора, в препарате отсутствует живой вирус.
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