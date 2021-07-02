Глава «Вектора»: Вакцину «ЭпиВакКорона» ввели более 1 млн человек

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2 июля 2021, 21:25

pixabay.com

До настоящего времени вакцину от COVID-19 “ЭпиВакКорона” использовали для прививок свыше 1 млн граждан. Такое заявление сделал директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов.

Он сообщил, что до сегодняшнего дня в стране выпустили свыше 3,5 млн доз такого препарата. Кроме того, порядка 2,5 млн доз поступило в гражданский оборот. В эфире канала "Россия 1" он заявил о более 1 млн привитых человек, принимая во внимание тот факт, что “ЭпиВакКорону” задействуют в двукратной схеме вакцинации.

По словам Максютова, указанная вакцина абсолютно безопасна. Напомним, что “ЭпиВакКорона” была создана сотрудниками “Вектора”. По данным Роспотребнадзора, в препарате отсутствует живой вирус.

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