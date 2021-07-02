«ЛГБТ не пущу»: хозяйка гостиницы в Анапе оправдалась за свое поведение и извинилась на видео

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июля 2021, 21:08 Турана Гулиева

Фото из открытых источников

Хозяйка гостиницы в Анапе извинилась за свое поведение с туристами. Она записала видео, где оправдала свой поступок.

По ее словам в отеле недопустимы гомосексуальные отношения между туристами. В своем видео она заявила: «Когда я зашла промыть пол к этим дамам, одну я увидела в дверях, а две были на кровати, мило целующиеся в моем присутствии. Естественно, была такая реакция. Я, как гражданин Российской Федерации, не приемлю представителей ЛГБТ. В нашем гостевом доме отдыхают только благополучные семьи с детьми, которые не должны видеть целующихся женщин, женоподобных мужчин, обнимающихся, непонятно во что одевающихся. У нас отель за семейные ценности».

К тому же женщина призвала не посещать ее отель туристам, относящимся к сексуальным меньшинствам.

Напомним, между постояльцами и хозяйкой одной из гостиницы произошел конфликт: хозяйка отеля обматерила гостей после того, как они попросили убраться в комнате. Женщина увидела целующихся девушек и устроила скандал, а после и вовсе заявила, что она «везде платит» и никто не приедет ее проверять. Туристки снимали происходящее на телефон. Позже видео появилось в соцсетях. После инцидента туристы съехали из отеля, а конфликтом заинтересовалась полиция. Объясняясь перед прибывшими в гостиницу правоохранителями, женщина сказала, что никаких договоренностей с контрольно-надзорными органами у нее нет. Кроме того, она принесла извинения на камеру. Полиция организовала проверку, а глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что гостинице и ее сотрудникам выписан административный штраф.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости