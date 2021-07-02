Глава ВОЗ Гебрейесус сообщил об очень опасной стадии пандемии коронавируса в связи со штаммом «дельта»

На сегодняшний день планета пребывает на очень опасной стадии развития пандемии COVID-19. Причиной тому является штамм “дельта”. Такое заявление сделал Тедрос Аданом Гебрейесус, являющийся гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По его словам, до настоящего времени “дельту” выявили в 98 странах. Глава ВОЗ отметил, что этот штамм представляет для мира серьезную опасность, мутирует и по сей день.
Гебрейесус призвал систему здравоохранения контролировать ситуацию с новыми мутациями. Он подчеркнул, что людям нужно придерживаться всех мер предосторожности. Ко всему прочему, он заявил о необходимости ускорения вакцинации, добавив, что странам следует помогать друг другу с тестами, вакцинами и прочим.
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