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В «Векторе» сообщили о выпуске вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в количестве более 3,4 млн доз

, 19:52 Источник: РИА Новости

В «Векторе» сообщили о выпуске вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в количестве более 3,4 млн доз
pixabay.com

До настоящего времени было выпущено свыше 3,4 млн доз вакцины от COVID-19 “ЭпиВакКорона”. В производстве задействованы ГНЦ ВБ Вектор и его индустриальные партнеры.

При этом в гражданский оборот поступило уже более 3,1 млн доз такого препарата от коронавирусной инфекции. Этой информацией поделились в “Векторе”. Там добавили, что количество отгруженных со складов доз составляет на сегодняшний день свыше 2,4 млн.

Отметим, что разработчиком указанной вакцины являются специалисты научного центра “Вектор”. В Роспотребнадзоре ранее сообщали, что созданный на пептидной платформе препарат является безопасным. В нем нет живого вируса. Кроме того, эта вакцина за счет использования искусственно синтезированных пептидов формирует у человека противовирусный иммунитет.

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