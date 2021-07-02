В «Векторе» сообщили о выпуске вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в количестве более 3,4 млн доз

До настоящего времени было выпущено свыше 3,4 млн доз вакцины от COVID-19 “ЭпиВакКорона”. В производстве задействованы ГНЦ ВБ Вектор и его индустриальные партнеры.
При этом в гражданский оборот поступило уже более 3,1 млн доз такого препарата от коронавирусной инфекции. Этой информацией поделились в “Векторе”. Там добавили, что количество отгруженных со складов доз составляет на сегодняшний день свыше 2,4 млн.
Отметим, что разработчиком указанной вакцины являются специалисты научного центра “Вектор”. В Роспотребнадзоре ранее сообщали, что созданный на пептидной платформе препарат является безопасным. В нем нет живого вируса. Кроме того, эта вакцина за счет использования искусственно синтезированных пептидов формирует у человека противовирусный иммунитет.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.