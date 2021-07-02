Власти Марий Эл ужесточили ограничения по COVID-19 в республике

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2 июля 2021, 19:35 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории Марий Эл начинают действовать более серьезные ограничения по COVID-19. Они касаются работы ЗАГСов, ресторанов и кафе. Этой информацией поделились в пресс-службе главы республики.

Такое решение приняли местные власти. Согласно изменениям в указе, более не могут работать кафе в торгово-развлекательных центрах, за исключением услуг доставки и реализации на вынос.

С 11 часов вечера до шести утра не могут принимать посетителей дискотеки, ночные клубы, бары и кафе. Ко всему прочему, в концертных залах, театрах и кинотеатрах вправе одновременно присутствовать до 50% зрителей от общей вместимости. Что касается ЗАГСов, то там брак регистрируют, если посетителей насчитывается до десяти человек.

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