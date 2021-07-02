Власти Марий Эл ужесточили ограничения по COVID-19 в республике

На территории Марий Эл начинают действовать более серьезные ограничения по COVID-19. Они касаются работы ЗАГСов, ресторанов и кафе. Этой информацией поделились в пресс-службе главы республики.
Такое решение приняли местные власти. Согласно изменениям в указе, более не могут работать кафе в торгово-развлекательных центрах, за исключением услуг доставки и реализации на вынос.
С 11 часов вечера до шести утра не могут принимать посетителей дискотеки, ночные клубы, бары и кафе. Ко всему прочему, в концертных залах, театрах и кинотеатрах вправе одновременно присутствовать до 50% зрителей от общей вместимости. Что касается ЗАГСов, то там брак регистрируют, если посетителей насчитывается до десяти человек.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.