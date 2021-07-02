От гендерного равенства выиграют и мужчины, и государство

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2 июля 2021, 18:56 Источник: Новая газета

Согласно опросу ВЦИОМ 2019 года, около половины россиян считают, что равноправие между мужчинами и женщинами возможно только в отдельных сферах — например, в получении образования. Гендерное неравенство особенно ощутимо в сфере труда, возможности участвовать в общественной и политической деятельности, финансовом обеспечении семьи. Например, при подсчете ВВП не учитывается домашний труд, которым занимаются в основном женщины, а некоторые профессии до сих пор доступны только для мужчин.



Преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ), социолог и гендеролог Ольга Исупова на страницах «Новой газеты» разбирается, Почему от гендерного неравенства страдают и мужчины, и женщины? Как исторически складывался в России патриархат? Что нас ждет после победы феминизма?



Женщинам, из-за того что они могут рожать детей, предписывается материнство как обязательство. А с материнством им навязывается расширенная репродуктивная роль: готовить, убирать, стирать, ухаживать за стариками, больными и инвалидами. У женщины это отнимает огромное количество времени и сил — и является главным препятствием в построении карьеры, самореализации и вообще в жизни.



В некоторых странах вообще нет законодательно закрепленного гендерного равенства: в ряде исламских государств женщина имеет меньше прав на наследование, чем мужчина, это относится и к дочерям, и к вдовам. Она может быть обязана носить на себе что-то, чтобы скрывать лицо. Гендерная дискриминация может проявляться и в запрете проходить в те или иные места: даже в весьма продвинутых странах существуют только женские или только мужские клубы.



В России существует заметный разрыв в зарплате мужчин и женщин. В среднем по стране он составляет около 30%, и этот показатель сильно зависит от отрасли. Чем больше в отрасли женщин, тем меньше разрыв в оплате труда. То есть, например, для учителей эта разница минимальна. А максимальна — в тех же шахтах или в нефтяной промышленности. Там женщин мало, их туда почти не берут, а если и берут, то на какие-то вспомогательные должности.



Но что интересно: во время войн или в связи с какими-то еще особыми потребностями государства женщины всегда быстро оказываются на самой тяжелой физической работе.



Какая выгода от гендерного равенства мужчинам, государству? С точки зрения теории экономического развития выгода такая, что все будут вносить вклад в ВВП. Сейчас ведь домашний труд в ВВП не учитывается. Когда женщины начинают полноценно работать, развитие страны экономически ускоряется, все начинают жить лучше. Какая выгода мужчинам? Им не запрещаются эмоции, они могут иметь альтернативный путь в жизни, а не только «победи или умри» — иначе говоря, стань миллионером или покончи с собой.





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