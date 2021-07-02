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2 июля 2021, 18:01 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Власти Краснодарского края добавили изменения в правила въезда для туристов. Постановление о том, что сертификаты о вакцинации от коронавируса, ПЦР-тесты и справки о медицинском отводе не нужны для заселения в отели и гостиницы для детей до 14 лет включительно, подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Несовершеннолетним подросткам в возрасте с 15 до 18 лет с 1 июля необходимо предъявлять отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании. Первоначально правила не распространялись на детей до 6 лет.

Ранее власти Кубани приняли правила для туристов, согласно которым при заселении в гостиницы гостям с 1 июля нужно предоставить справку о перенесенном заболевании COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. С 1 августа туристы должны будут предоставлять либо справку о перенесенном заболевании, либо сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе от прививки.

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