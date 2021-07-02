Oxford Economics: В Евросоюзе вряд ли введут новые масштабные локдауны на фоне вакцинации

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2 июля 2021, 18:05

pixabay.com

При распространении на территории Европейского союза штамма коронавируса "дельта" очередные масштабные локдауны могут не потребоваться, ведь проводится вакцинация населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическую компанию Великобритании Oxford Economics.

По словам экспертов, то, как обстоят дела с распространением упомянутого штамма в Соединенном Королевстве, может говорить о том, как будет развиваться ситуация в ЕС. Специалисты отметили, что сценарий будет таким же, как на британской территории. При этом активная прививочная кампания указывает на то, что очередная волна заражений COVID-19 будет значительно отличаться от тех, что были ранее.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что из-за роста числа заболеваний коронавирусной инфекцией власти могут задействовать меры, которые в свою очередь будут сдерживать восстановление экономики. Специалисты предположили, что речь, судя по всему, пойдет об ограничениях на международные поездки.

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