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Виталий Игнатенко назначен гендиректором Общественного российского телевидения

, 17:43

Виталий Игнатенко назначен гендиректором Общественного российского телевидения
Виталий Игнатенко, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Виталий Игнатенко назначен генеральным директором АНО "Общественное телевидение России". Указ о назначении Игнатенко гендиректором ОТР в пятницу подписал президент РФ Владимир Путин.

Виталий Игнатенко - заслуженный журналист РФ, руководил ИТАР-ТАСС с 1991 по 2012 годы.

Новый гендиректор ОТР выразил благодарность Путину за очень высокое назначение и огромное доверие. В эфире телеканала "Россия 24" Игнатенко пообещал постараться все оправдать.

Он сменит на посту гендиректора ОТР легенду телевидения Анатолия Лысенко. Игнатенко сказал, что сейчас у него "сверхзадача - чтобы все, что было основано Анатолием Григорьевичем Лысенко, все, что им сделано, все его мысли, планы" были реализованы в ОТР.

Лысенко ушел из жизни 20 июня. 

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