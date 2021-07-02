Facebook начал интересоваться путем отправки сообщений, есть ли у пользователей знакомые экстремисты

Пользователи Facebook стали получать от этой компании сообщения, в которых у них спрашивают, есть ли среди их знакомых экстремисты. Данная информация поступила от телеканала Fox News.
Отмечается, что в таких сообщениях говорится о пристальном внимании Facebook к предотвращению экстремизма в этой социальной сети. Кроме того, сообщается о получении остальными пользователями конфиденциальной помощи. “Вы обеспокоены тем, что ваш знакомый становится экстремистом?”,- сказано в сообщении.
Телеканал подчеркивает, что уведомления рассылают в "тестовом режиме". Об этом сообщил представитель Facebook. Некоторым пользователям пришло сообщение, в котором речь идет о том, что на днях они могли иметь доступ к “вредоносному контенту экстремистского характера”.
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